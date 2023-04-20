Вкусно и безопасно: Роскачество назвало пять лучших марок кефира

И проверка показала, что некоторые нарушают требования к продукции. Растительный вместо молочного жира эксперты обнаружили в кефире «Княгинино». А кишечная палочка была найдена в напитках «Асеньевская ферма» и «М-Свежесть».

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Кроме того, в кефире 11 марок дрожжей оказалось меньше, чем требуется по законодательству. Но Роскачество назвало пять марок, которые не нарушили никаких требований.

Они полностью безопасные и качественные. Это кефир «ВкусВилл», «Городецкий», «Особая коллекция», «Станция молочная» и Globus Vitа, пишет сайт «Известия».