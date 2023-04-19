Все уже решено: пенсионерам разрешат списывать долги «по упрощенке»

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Однако отмечается, что повысится лимит задолженности для всех до миллиона рублей. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. А чтобы начать процедуру, достаточно подать заявление в МФЦ.