Все уже решено: пенсионерам разрешат списывать долги «по упрощенке»

Многие сталкиваются с финансовыми проблемами, которые вгоняют в долги. Порой выбраться из такой сложной ситуации сложно. Однако пенсионерам разрешат списывать долги «по упрощенке». Правительственная комиссия уже одобрила проект, который касается процедуры банкротства без судебного разбирательства.
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Однако отмечается, что повысится лимит задолженности для всех до миллиона рублей. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. А чтобы начать процедуру, достаточно подать заявление в МФЦ.
«В первую очередь возможность избавляться от долгов в упрощенном порядке получат социально незащищенные категории граждан, чьим единственным доходом являются пенсии или социальные пособия <…> Предлагается снизить до 25 тысяч рублей минимальный размер долга, по которому гражданин будет вправе инициировать во внесудебном порядке процедуру банкротства», — поделился эксперт, пишет «Российская газета».