Клубнику будете лопатой грести: вот чем нужно подкормить ягоду на корню

Богатый урожай клубники, крупной и сладкой – мечта любого садовода. И осуществить ее вполне реально. Опытные дачники делают раствор, который питает на корню ягоду, и в результате она крупно и на радость хозяйкам плодоносит все лето так, что хоть лопатой греби.

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Приготовить подкормку просто. Для этого понадобится 5 литров воды, полстакана сахара, 0,5 кг натертого на терке картофеля, 150 гр хлеба, 50 гр дрожжей, 3 ст ложки средства «Байкал» или любого другого с живыми микроорганизмами. Все перемешиваем и даем настояться в течение трех суток в комнате. Готовую жидкость разводим четырьмя частями воды, и под каждый кустик льем по литру подкормки.

По материалам сайта Известия Мордовии