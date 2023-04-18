Участникам «Бессмертного полка» предложили клеить портреты ветеранов на авто

Организаторы «Бессмертного полка» предложили россиянам размещать фотографии своих родственников-ветеранов на боковых и задних стеклах автомобилей. Речь об этом шла 18 апреля на пресс-конференции о форматах проведения патриотической акции в 2023 году.

«Какой формат - размещать на стеклах автомобилей изнутри салона, на заднее стекло или на боковое стекло, фотографии наших героев. Это очень доступно - прикрепить с помощью скотча», - цитирует ТАСС сопредседателя центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Геннадия Иванова.

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Организаторы акции добавили, что в этом году «Бессмертный полк» и другие патриотические мероприятия ко Дню Победы пройдут как в очном формате, так и онлайн – чтобы каждый гражданин отметил праздник, как ему удобно.