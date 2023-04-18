Вот чем подкармливают рассаду опытные садоводы: всего капля - и урожай некуда будет складывать

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Добиться богатого урожая помидоров на зависть соседям просто, причем дорогих подкормок искать не надо. Достаточно сделать раствор на основе йода – и урожай по осени складывать будет некуда. Сама рассада получит устойчивость к болезням и окрепнет быстрее.

Разбавьте всего каплю йода в трех литрах воды комнатной температуры. Поспринцуйте по периметру емкостей, в которых растут кустики. И зелень скоро преобразится.

По материалам сайта «Огородник»