Вот чем подкармливают рассаду опытные садоводы: всего капля - и урожай некуда будет складывать

Многие дачники мечтают о щедром урожае, уповая на благоприятные погодные условия. А опытные – не ждут милостей от природы и идут по пути Мичурина. В их арсенале – самые секретные и самые действенные средства для достижения щедро плодоносных овощей.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Добиться богатого урожая помидоров на зависть соседям просто, причем дорогих подкормок искать не надо. Достаточно сделать раствор на основе йода – и урожай по осени складывать будет некуда. Сама рассада получит устойчивость к болезням и окрепнет быстрее.
Разбавьте всего каплю йода в трех литрах воды комнатной температуры. Поспринцуйте по периметру емкостей, в которых растут кустики. И зелень скоро преобразится.
По материалам сайта «Огородник»