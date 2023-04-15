Если телефон не заряжен — штрафа не избежать: юрист предупредила водителей о важном правиле

ГИБДД

Фото: Global Look Press

Водителям транспорта не избежать наказания. Как оказалось, даже разряженный телефон не станет оправданием в некоторых случаях.

В России с каждым годом увеличивается количество водителей. На дорогах все больше машин, поэтому становится все больше штрафов. За нарушителями следят с помощью камер, а также сотрудники ГИБДД дежурят на дорогах. Нужно при себе иметь несколько документов. Любого водителя могут оштрафовать не только за езду без полиса ОСАГО, но и за невозможность его предоставить.

На этот раз адвокат Елена Кудерко пояснила, что аргументом не будет являться даже разряженный телефон.  

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По словам юриста, сейчас сотрудники ГИБДД проверяют наличие полиса ОСАГО особенно тщательно. В том случае, если выявляется  подделка документа, то водителю выписывают штраф в 500 рублей. Владельца транспортного средства также обяжут оформить полис в проверенном месте.

«Такой же размер штрафа будет назначен, если вы не сможете предъявить на обозрение электронный полис, к примеру, сядет заряд батареи на телефоне или проверка документов будет производиться вне зоны покрытия сотовой связи», — рассказал Кудерко, пишет«Праймом».

Отмечается, что такая ситуация равно тому, что полиса вообще нет. Штраф за такое нарушение составляет 800 рублей.  На такой случай лучше иметь распечатанный скан полиса.

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