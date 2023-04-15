Чем намазать грязные кеды и кроссовки, чтобы стали белее снега

У каждого модника найдется пара белой обуви, а то и не одна! Белые кроссовки и кеды смотрятся очень стильно, они великолепно подходят практически к любому наряду.

Но есть у такой обуви один существенный недостаток: светлые материалы очень быстро пачкаются. А с грязными пятнами на пятках кроссовки уже не смотрятся так хорошо, как хотелось бы. Вернуть прежний вид обуви можно с помощью специальной химии, а можно не тратиться и приготовить спасительное средство своими руками.

Для того, чтобы привести кеды в порядок вам потребуется небольшое количество соды и уксуса. Смешайте продукты — должна получиться густая кашица и нанесите средство на проблемные участки. Потрите пятно небольшой щеткой, можно использовать зубную, и уберите остатки состава с помощью мокрой тряпки. Результат вас обрадует: обувь будет белоснежной.

Не забывайте, что материалы могут по-разному реагировать на чистящее средство, поэтому перед тем, как перейти к решительным действиям, обязательно протестируйте состав на внутренней стороне ботинка.

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Источник: belnovosti.by