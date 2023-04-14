Проверьте ваши шкафчики: какие вещи категорически нельзя хранить в ванной комнате — иначе испортятся

Ванная комната — особенное пространство в квартире. Место релакса, расслабления и красоты. Многие стремятся украсить это место, но не задумываются о том, что не все вещи можно хранить в ванной комнате. Ведь они начинают портиться от влаги.

Например, не стоит оставлять в шкафчике рядом с душем бижутерию, ювелирные украшения. Дело в том, что металл может начать темнеть, а механизмы выйдут из строя, пишет Burda.

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