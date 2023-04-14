В Москве отменили демонстрации на 1 Мая

Федерация независимых профсоюзов России рекомендует не проводить митинги и шествия, посвященные 1 Мая, в 2023 году. В Москве, например, подобное мероприятие проводиться не будет.

«В столице не будет шествий и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором будет участвовать профсоюзный актив, профсоюзные руководители и приглашены некоторые представители социальных партнеров», — цитирует ТАСС зампредседателя федерации Александр Шершуков.

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По его словам, главное 1 Мая — это встречи в трудовых коллективах, общение руководителей регионов с представителями профсоюзов. А массовые уличные демонстрации пока следует исключить ввиду высокой террористической опасности на фоне украинских событий.