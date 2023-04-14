Как приготовить нежнейшие котлеты из куриной грудки: секрет в яблоке

Этот рецепт отлично подойдет тем, кто следит за своим здоровьем. Котлеты получаются настолько нежными и сочными, что не каждый догадается о том, что для приготовления был использован фарш из куриной грудки.

Вам потребуется: 600 грамм куриного филе или готового фарша, 200 грамм кислого яблока, 2 столовые ложки овсяных отрубей, 40 грамм зелени, соль и перец на ваш вкус.

Чистое и сухое филе пропустите через мясорубку или порубите с помощью блендера, очищенное яблоко измельчите на терке. Соедините фарш и мякоть яблока, добавьте к ним рубленую зелень, отруби, соль и перец — хорошо перемешайте. Как следует отбейте смесь о дно миски, чтобы получился один большой колобок, накройте заготовку пленкой и уберите в холодильник на 1,5–2 часа.

Когда время пройдет, достаньте фарш и влажными руками сформируйте котлеты нужного вам размера. Налейте немного воды в форму для запекания, выложите в нее котлеты и отправьте их разогретую до 180 градусов духовку. Через 30 минут блюдо будет готово.

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Источник: menunedeli.ru