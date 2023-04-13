Как отвлечь колорадского жука от вашей картошки: эта приманка соберет вредителей в одном месте

Колорадский жук знаком всем огородникам нашей страны. Многие дачники начинают борьбу с вредителем еще задолго до появления самого жука: обрабатывают химикатами посадочный материал и добавляют в почву особые составы.

Если эти варианты не для вас, то можно воспользоваться другим способом. Например, некоторые хитрые огородники делают отвлекающие посадки. Несколько клубней сажают позже остальных.

Когда жук начнет захватывать вашу территорию, эти поздние кусты будут свежее остальных, а как известно, вредитель очень любит молодые побеги. Жуки начнут собираться в одном месте и вам будет проще с ними бороться.

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Источник: ogorodum.ru