«Глобальное похолодание»: климатолог раскрыл возможные жуткие последствия извержения вулкана на Камчатке

В последнее время часто случаются катаклизмы. Недавно всех поразили сильные землетрясения в Турции и других странах. А 11 апреля случилось извержение вулкана Шивелуча на Камчатке. Это может повлечь жуткие последствия для всего мира. Что теперь ждать людям, порталу «РИА Новости» рассказал климатолог Алексей Кокорин.
По словам эксперта, последствия извержения Шивелуча могут стать более серьезными, чем от вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году.
«Самое худшее, что может произойти – занос продуктов извержения в стратосферу. Если это произойдет, то это будет сигнал к тому, что нас ждет глобальное похолодание. Правда, оно будет кратковременным – похолодает возможно на один-два года, вряд ли больше», – поделился Кокорин.
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Климатолог добавил, что извержение вулкана на юге Исландии 13 лет назад, обошлось незначительными последствиями потому, что выбросы не достигли стратосферы.
«Тогда жутко все кипело, самолеты не летали, а заноса в стратосферу не было, и поэтому влияния на климат практически не было», – сказал эксперт.
Стратосфера – это слой атмосферы, который располагается на высоте от 11 до 50 км. Нужно учитывать всю опасность ситуации, так как извержение вулкана Шивелуч стало самым мощным за последние 60 лет.