«Глобальное похолодание»: климатолог раскрыл возможные жуткие последствия извержения вулкана на Камчатке

По словам эксперта, последствия извержения Шивелуча могут стать более серьезными, чем от вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году.

«Самое худшее, что может произойти – занос продуктов извержения в стратосферу. Если это произойдет, то это будет сигнал к тому, что нас ждет глобальное похолодание. Правда, оно будет кратковременным – похолодает возможно на один-два года, вряд ли больше», – поделился Кокорин.

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Климатолог добавил, что извержение вулкана на юге Исландии 13 лет назад, обошлось незначительными последствиями потому, что выбросы не достигли стратосферы.

«Тогда жутко все кипело, самолеты не летали, а заноса в стратосферу не было, и поэтому влияния на климат практически не было», – сказал эксперт.

Стратосфера – это слой атмосферы, который располагается на высоте от 11 до 50 км. Нужно учитывать всю опасность ситуации, так как извержение вулкана Шивелуч стало самым мощным за последние 60 лет.