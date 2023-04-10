На пике моды: десять самых стильных плащей этой весны — поэкспериментируйте с гардеробом

Персональный стилист Анна Тарасова рассказала российским девушкам о самых модных и красивых тренчах и плащах этой весны. В них любая красавица будет чувствовать себя стильно и свободно.

Во-первых, эксперт посоветовала обратить внимание на хэвлок — тренч с пелериной. Эта модель стала модной в нынешнем сезоне. Тренч идеально сочетается с платьем или юбкой.

Актуальные модели тренчей имеют акцентные рукава. На них может быть вышита интересная отделка или декор. Например, рюши на рукавах или сверкающая оторочка.

В этом сезоне кожа стала одной из самых популярных и желанных фактур. Стильно кожаный тренч будет смотреться и в черном, и в цветном исполнении.

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Джинсовый тренч — вещь универсальная. Она дополнит как спортивный или кэжуал, так и романтичный образ.

На тренч-дождевик также следует обратить внимание этой весной, посоветовала Тарасова. Полупрозрачная фактура не менее популярна в текущем сезоне.