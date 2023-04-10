На пике моды: десять самых стильных плащей этой весны — поэкспериментируйте с гардеробом

Персональный стилист Анна Тарасова рассказала российским девушкам о самых модных и красивых тренчах и плащах этой весны. В них любая красавица будет чувствовать себя стильно и свободно.
Во-первых, эксперт посоветовала обратить внимание на хэвлок — тренч с пелериной. Эта модель стала модной в нынешнем сезоне. Тренч идеально сочетается с платьем или юбкой.
Актуальные модели тренчей имеют акцентные рукава. На них может быть вышита интересная отделка или декор. Например, рюши на рукавах или сверкающая оторочка.
В этом сезоне кожа стала одной из самых популярных и желанных фактур. Стильно кожаный тренч будет смотреться и в черном, и в цветном исполнении.
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Джинсовый тренч — вещь универсальная. Она дополнит как спортивный или кэжуал, так и романтичный образ.
На тренч-дождевик также следует обратить внимание этой весной, посоветовала Тарасова. Полупрозрачная фактура не менее популярна в текущем сезоне.
Одной из самых популярных расцветок в этом сезоне стала любимая многими «клетка». Такой принт делает тренч элегантным и благородным, пишет портал «А теперь внимание!».
Смотреться модно будет и белый / молочный тренч. Светлая верхняя одежда всегда смотрится актуально и нежно.
Широкий свободный тренч, который выглядит на пару размеров больше, также на пике моды этой весной. Именно такие модели смотрятся женственно и стильно.
Тренч по самую щиколотку, как отметила стилист, является выигрышным вариантом для любого образа: от спортивного до романтичного.
И, наконец, кроп-тренч. Крой здесь, как правило, классический с большим отложным воротником и длиной до талии или чуть ниже, объяснила Анна Тарасова.