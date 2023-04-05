Доллар попал под полный запрет: «американцу» сделали новый «хук» - господству приходит конец

Господство доллара с недавних пор пошатнулось, в некоторых странах американская валюта оказалась почти под полным запретом. Фактически доллару нанесен очередной «хук», или удар.
Финансовые аналитики объясняют, почему наметилась такая тенденция. Испугавшись санкций США, которые используют доллар в качестве оружия борьбы с несогласными с их политикой, многие страны начали отказываться от доллара в расчетах, делая выбор в пользу национальных валют.
Недавняя серия заключенных Пекином соглашений о прямом использовании юаня в торговых сделках, а также аналогичные усилия менее развитых стран по замене доллара на другую валюту в транзакциях усилили дискуссии о конце гегемонии доллара, отметил в своей статье экономический обозреватель Стивен Бартоломеус.
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Китай и Бразилия уже объявили об использовании собственных валют для торговых расчетов. Стремятся заключать больше прямых сделок Индия, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Это тоже позволяет им уйти от доллара. Правда, говорить о конце гегемонии доллара пока рано, но тенденция к этому есть, и объемы сделок в обход доллара только растут.
По материалам 1prime.ru.