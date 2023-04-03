Готовьтесь к черной полосе: названы знаки зодиака, которых в апреле ждут большие неприятности

Астрологи порой предупреждают о событиях, которые должны случится. Благодаря звездам им удается предугадать, какие события могут произойти. На этот раз эксперты отмечают, что апрель обещает много кардинальных перемен. Особенно много испытаний произойдет ждет два знака зодиака. Этот месяц станет для них настоящим испытанием на прочность.
В этот список попали Близнецы. Астрологи подчеркнули, что им нужно подготовиться к спорам и конфликтам. Отмечается, что вспыльчивость и резкость может спровоцировать неприятные разговоры. Это может привести к неприятностям. С представителями этого знака зодиака в апреле могут перестать общаться даже самые близкие люди.
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«Постарайтесь все-таки не говорить лишнего и быть сдержаннее», – дали совет астрологи.
Также стоит к испытаниям подготовиться Козерогам. Месяц будет таким сложным, что начнется период депрессий. Однако весеннее тепло поможет выйти из этого состояния.
«Остерегайтесь мыслей о том, что вы ничего не добились в жизни. Это только усугубит ситуацию. Лучше уделите больше времени себе», – цитирует источник экспертов.