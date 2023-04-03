Готовьтесь к черной полосе: названы знаки зодиака, которых в апреле ждут большие неприятности

В этот список попали Близнецы. Астрологи подчеркнули, что им нужно подготовиться к спорам и конфликтам. Отмечается, что вспыльчивость и резкость может спровоцировать неприятные разговоры. Это может привести к неприятностям. С представителями этого знака зодиака в апреле могут перестать общаться даже самые близкие люди.

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«Постарайтесь все-таки не говорить лишнего и быть сдержаннее», – дали совет астрологи.

Также стоит к испытаниям подготовиться Козерогам. Месяц будет таким сложным, что начнется период депрессий. Однако весеннее тепло поможет выйти из этого состояния.