Несколько стран исчезнут с лица Земли: обнародовано забытое послание Ванги о том, что станет с миром

Ванга прожила 85 лет. Она была известной предсказательницей, которая жила в Болгарии. Ей удалось увидеть много значимых событий. И до сих пор, даже после смерти провидицы, ее предсказания обсуждают и вспоминают в народе. На этот раз в Сети распространяют якобы забытое предсказание Ванги, в котором говорится о том, что станет с миром.
Оказалось, что слепая провидица предрекала гибель одной страны в XXI веке. Болгарка предупреждала, что произойдет конфликт в Сирии и в центре Европы.
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«Европа будет полностью стерта с лица Земли. Также прекратят свое существование Штаты. Китай получит статус мировой державы. У России будут экономические проблемы, но в итоге правитель родом из РФ спасет мир», — такую трактовку предсказания Ванги приводят в Сети.
Также отмечается, что она упоминала о новом транспорте, который будет летать над землей, и новом виде топлива.
«Нефть потеряет свою значимость, и со временем ее добыча прекратится. Благодаря новому топливу в отношениях между странами исчезнет агрессия», — также цитирует ее слова сайт rosnews.biz,