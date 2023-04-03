Несколько стран исчезнут с лица Земли: обнародовано забытое послание Ванги о том, что станет с миром

Оказалось, что слепая провидица предрекала гибель одной страны в XXI веке. Болгарка предупреждала, что произойдет конфликт в Сирии и в центре Европы.

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«Европа будет полностью стерта с лица Земли. Также прекратят свое существование Штаты. Китай получит статус мировой державы. У России будут экономические проблемы, но в итоге правитель родом из РФ спасет мир», — такую трактовку предсказания Ванги приводят в Сети.

Также отмечается, что она упоминала о новом транспорте, который будет летать над землей, и новом виде топлива.