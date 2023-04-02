«Проявите сострадание и заботу»: астролог рассказала, что принесет энергетика первых дней апреля

Астролог поделилась предсказанием на период с первого по второе апреля.
Елена Мун отметила, что в первые дни апреля стоит быть более сострадательным.
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«Энергетика дней располагает творить добро, желательна благотворительность, пожертвования. Если не получается помочь финансово, то просто проявите сострадание и заботу к тем, кто нуждается, помогите посильно», – заявила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее таролог рассказала, что ждет все знаки с начала апреля.