«Проявите сострадание и заботу»: астролог рассказала, что принесет энергетика первых дней апреля

Луна

Луна. Фото: Global Look Press 

Елена Мун ответила на вопросы о грядущем, которое прочитала по лунному календарю.

Астролог поделилась предсказанием на период с первого по второе апреля.

Елена Мун отметила, что в первые дни апреля стоит быть более сострадательным. 

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«Энергетика дней располагает творить добро, желательна благотворительность, пожертвования. Если не получается помочь финансово, то просто проявите сострадание и заботу к тем, кто нуждается, помогите посильно», – заявила эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее таролог рассказала, что ждет все знаки с начала апреля.

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