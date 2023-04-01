«Это будет месяц борьбы»: Тамара Глоба предрекла в апреле катаклизмы и перемены

Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз на новый месяц весны. Апрель – это месяц Овна, начало нового астрологического года. Грядет период тепла, природа пробуждается и приходит в состояние новой жизни. Однако, спокойным в этом году апрель едва ли будет, предупреждает Глоба.

«В этом месяце будет много бурь, будет много событий, связанных с погодой, месяц будет довольно переменный – вы увидите и холод, и ветры, и события, которые связаны с наводнениями, много наводнений, и конечно периодически будут пожары», - предрекла астролог.

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Как в природе, так и в обществе покой будет только сниться – грядет череда событий, связанных с родиной, а также с вопросами, что будет с урожаем, с мировыми проблемами, и коснутся они каждого человека.