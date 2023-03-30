Как удалить накипь из чайника: раскрываем самый экологичный способ – картошкой

В настоящее время в хозяйственных магазинах продаются в широком ассортименте различные «антинакипины» для удаления наслоений с чайников. Также российский народ пользуется уксусом и лимонной кислотой, смывая накипь ими при помощи кипячения.

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Но на самом деле есть еще более экологичный и дешевый способ удалить накипь с чайника. Вам не придется покупать вообще ничего. Просто сохраните после приготовления ужина кожуру от 4-5 картофелин (чистую).