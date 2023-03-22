Для чего предназначены все четыре стороны терки — многие и не догадывались!

Наверняка у вас дома есть стоячая терка, на которой четыре стороны с разными зубчиками. Как правило, мы пользуемся либо крупной, либо мелкой. Но кулинары придумали ее неспроста: каждая сторона предназначена строго для определенных технологий.

Шеф-повара используют крупные отверстия, чтобы натереть твердый и мягкий сыр. Также там трут яблоки, морковь и картошку.

Мелкие отверстия удобны для того, чтобы натереть шоколад для украшения десертов. Кулинары также делают на них панировочные сухари.

Сторона с маленькими выступающими наружу шипами предназначена для натирания имбиря, мускатного ореха, чеснока, палочек корицы.

А на стороне с широкими продолговатыми отверстиями обычно трут огурцы, кабачки и баклажаны для запеканок.

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