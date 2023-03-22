Как при помощи аспирина и уксуса моментально убрать засор в раковине: пена вытолкнет всю грязь

Как при помощи аспирина и уксуса моментально убрать засор в раковине: пена вытолкнет всю грязь

Аспирин и уксус образуют пену. Фото: соцсети

Невероятно простой лайфхак сэкономит ваши средства и время.

Современная промышленность предлагает большой ассортимент средств, которые помогают справиться с засорами в раковинах и ванне.

Однако некоторые из нас сталкивались с тем, что они только портят сантехнику, а проблему не решают. Кроме того, стоят немалых денег. В результате, промучившись над устранением засора, мы можем иногда получить в итоге только потемневшие детали.

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И тут вспоминается старый проверенный метод, которым пользовались наши мамы и бабушки – смесь аспирина и уксуса. Она образует мощную пену, которая растворяет и выталкивает грязь из труб.

Бросьте несколько таблеток аспирина в слив и залейте белым уксусом. Спустя несколько минут прочистите трубу вантузом.

Источник: techinsider.ru.

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