Как при помощи аспирина и уксуса моментально убрать засор в раковине: пена вытолкнет всю грязь

Современная промышленность предлагает большой ассортимент средств, которые помогают справиться с засорами в раковинах и ванне.

Однако некоторые из нас сталкивались с тем, что они только портят сантехнику, а проблему не решают. Кроме того, стоят немалых денег. В результате, промучившись над устранением засора, мы можем иногда получить в итоге только потемневшие детали.

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И тут вспоминается старый проверенный метод, которым пользовались наши мамы и бабушки – смесь аспирина и уксуса. Она образует мощную пену, которая растворяет и выталкивает грязь из труб.