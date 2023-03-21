Названы избранники фортуны удачи: у этих знаков зодиака в апреле наступит белая полоса

Овен

У представителей этого знака зодиака появятся влиятельные покровители. Именно они помогут реализовать задуманное вами. Успешным станет начало апреля. Овны могут ждать притока денег.

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Львы

Также у Львов особенно благоприятной станет первая половина месяца. Астрологи отметили, что большие шансы проявить себя появятся в новой сфере дейятельности. Могут также появится новые планы.

Весы

Весам можно положиться на вторую половинку, которая поможет справиться с проблемами. Именно поддержка близких представители этого знака зодиака смогут отметить достижение, которое связано с продвижением по службе.

Стрельцы

А вот Стрельцов ждет удача в личной жизни. Звезды сулят им целый водоворот страстей. На работе также может поступить очень выгодное предложение, которое приведет к продвижению в карьере, пишет портал «7 дней».