«Их ждет большой куш»: таролог Саона назвала знаки зодиака, которых накроет удача в апреле

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«Апрель будет удачным месяцем для Овнов. Она зарядит их энергией огня на несколько месяцев вперед, благодаря чему у Овнов будет наблюдать устойчиво-удачный период вплоть до конца октября. Есть смысл завершить старые проекты, которые давно разладились. Возвращайтесь без опаски, сейчас все пойдет, как по маслу. Не бойтесь ввязываться в финансовые проекты, которые обещают удачу. Все получится, если прислушиваться к своей интуиции.

Дев в начале года обеспокоили проблемы со здоровьем. В апреле в это плане их ждет большой куш. Все сложности останутся позади. Следите за хроническими заболеваниями, контролируйте, но в целом они не усложнят вашу жизнь. Можно сказать, что в апреле здоровье будет на вашей стороне. Есть повод съездить в отпуск, который давно откладывали. Сил хватит.

Львы наслаждаются вниманием фортуны с марта. До середины апреля удача будет вам благоволить во всех сферах. В том числе и в финансовой. Есть шанс выиграть в лотерею нехилую сумму, но опасайтесь букмекеров», – рассказала эксперт.