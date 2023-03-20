«Широкие возможности для прорыва в карьере»: астролог рассказала, что ждет Львов в 2023 году

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Деятельность:

Год предоставляет широкие возможности для прорыва в карьере или для трудоустройства в апреле, мае, июне, августе, октябре, и особенно - в сентябре, ноябре и декабре. Впрочем, не обойдется без конкуренции и столкновения. А в 1-й декаде января, мая, июля, во 2-й декаде нюня и сентября, в 3-й декаде декабря обстановка в делах всецело зависит от вас и вашей инициативы!

Любовь/семья:

Этот год полон романтики и светлых моментов в любви, особенно ярким будет период с июля до сентября. Эти же месяцы предвещает противостояние, возможно, это будет некая связь на грани любви и ненависти. А, возможно, долгоиграющая дуэль коснется карьерной сферы. Угроза разрыва отношений возникает в 3-й декаде февраля и 1-й декаде марта, не допускайте.

Финансы/приобретения:

Запоминающимся приобретением года (если не сказать, века) может стать некая картина или предмет искусства. Выгоды и прибылей можно ожидать в середине марта и 1-й и 2-й декадах августа, в начале и конце сентября, в 3-й декаде октября и 1-й - ноября, а также в декабре. 3-я декада августа и 1-я октября, напротив, грозят ущербом, будьте бдительны, старайтесь обойтись без кредитов.

Творчество/пугешествия:

Творческие достижения вероятны в начале марта, выносите творения на суд публики. Самые успешные выступления придутся на 1-ю половину апреля. А самое яркое путешествие - на конец января, в компании друга или второй половинки.

Здоровье/безопасность:

Во 2-й декаде февраля имейте ввиду риски на дороге, во 2-й декаде мая - риски правонарушений, а с мая до октября - риск травм. В конце года будьте особенно внимательны к своему здоровью.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог.