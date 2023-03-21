Чтобы молоко быстро закипело, но не убежало, бросьте на середину сахара: жаль, не знали раньше

По утрам, особенно в семьях, где есть дети россияне предпочитают готовить каши. Этот продукт с удовольствием ели еще наши мамы и бабушки.

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И годами многие хозяйки совершают одну и ту же ошибку – стоят у плиты и внимательно контролируют, чтобы молоко в процессе варки не убежало.

Вместе с тем существует лайфхак, благодаря которому ваша молочная каша ни за что не покинет кастрюлю во время кипения.