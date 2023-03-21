Не стоит доверять: названа опасность слов «0 калорий» на бутылках с газировкой

Весьма распространенной надписи «0 калорий» на бутылках и банках с газировкой не стоит доверять, заявили ученые. Несмотря на то, что в составе может и не быть углеводов, напиток легко может оказывать влияние на здоровье. И иногда не слишком положительное.
Сахарозаменители могут быть опасны для функционирования кишечника, сосудов и сердца. Также они могут влиять на восприимчивость организма к настоящей глюкозе, пишет mk.ru.
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Как объяснили специалисты, это происходит из-за того, что заменители создают ложное чувство сладости, таким образом заставляя тело вырабатывать инсулин. Однако до сих пор непонятно, что вреднее — сахар или сахарозаменители. Однако ученые все-таки призвали не доверять надписи «0 калорий» и считать ее маркером безопасного продукта также нельзя.
Кроме того, ВОЗ и Роспотребнадзор ранее выпустили рекомендации, в которых прописано, что калории, поступающие из добавляемого в продукты сахара, не должны превышать 10% от общей суточной калорийности.