Не стоит доверять: названа опасность слов «0 калорий» на бутылках с газировкой

Весьма распространенной надписи «0 калорий» на бутылках и банках с газировкой не стоит доверять, заявили ученые. Несмотря на то, что в составе может и не быть углеводов, напиток легко может оказывать влияние на здоровье. И иногда не слишком положительное.

Сахарозаменители могут быть опасны для функционирования кишечника, сосудов и сердца. Также они могут влиять на восприимчивость организма к настоящей глюкозе, пишет mk.ru.

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