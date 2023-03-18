Россиянам рассказали о щедрой выплате: 5 тысяч рублей придет сразу после оформления

Деньги

Фото: Global Look Press

Молодые люди могут получить приятный денежный бонус.

В России существуют выплаты для разных категорий граждан. Многие льготы положены пожилым людям. Но также есть соцподдержка, которую могут получить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. На  так называемую Пушкинскую карту начислят пять тысяч рублей.

Отмечается, что с ней походы на культурно-развлекательные мероприятия будут абсолютно бесплатными.

На портале «Госуслуги» можно узнать все информацию и оформить меру соцподдержки. Нужно лишь иметь подтвержденный аккаунт на сервисе. К слову, Пушкинская карта может быть как виртуальная, так и физическая. 

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Как только карта будет оформлена, на ее балансе появятся пять тысяч рублей. С ее помощью можно оплачивать билеты в театры, кинотеатры и музеи. Однако необходимо знать, что снять деньги с Пушкинской карты или перевести кому-либо другому не получится. 

Есть еще она приятная деталь – денежные средства пополняются ежегодно.

Многие рекомендуют не тратить все средства сразу, а ждать действительно интересные культурно-развлекательные событий. 

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