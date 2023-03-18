Россиянам рассказали о щедрой выплате: 5 тысяч рублей придет сразу после оформления

В России существуют выплаты для разных категорий граждан. Многие льготы положены пожилым людям. Но также есть соцподдержка, которую могут получить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. На так называемую Пушкинскую карту начислят пять тысяч рублей.
Отмечается, что с ней походы на культурно-развлекательные мероприятия будут абсолютно бесплатными.
На портале «Госуслуги» можно узнать все информацию и оформить меру соцподдержки. Нужно лишь иметь подтвержденный аккаунт на сервисе. К слову, Пушкинская карта может быть как виртуальная, так и физическая.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Как только карта будет оформлена, на ее балансе появятся пять тысяч рублей. С ее помощью можно оплачивать билеты в театры, кинотеатры и музеи. Однако необходимо знать, что снять деньги с Пушкинской карты или перевести кому-либо другому не получится.
Есть еще она приятная деталь – денежные средства пополняются ежегодно.
Многие рекомендуют не тратить все средства сразу, а ждать действительно интересные культурно-развлекательные событий.