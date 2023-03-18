«Правильно распределяет финансы»: экономист рассказала, как стать богатым

Эксперт предупредила, что увеличение дохода не всегда улучшает качество жизни.
Оказалось, нужно уметь управлять финансовым потоком.
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Экономист призвала не рассчитывать на резкое увеличение доходов во время управления финансовым потоком. Для начала нужно понять, куда деньги укают на эмоциях. Лучше эти средства откладывать или инвестировать. Это 30% дохода.
«В чем отличие богатого папы от бедного: различие в том, что бедный человек не понимает, что ему нужно, к чему он идет, поэтом у него нет мотивации заниматься своими финансами. Богатый человек всегда знает, к чему он идет и из этого идет желание управлять своим денежным трафиком, который к нему заходит. То есть, он правильно распределяет финансы», – поделилась эксперт в беседе с radio1.news.ru.
А еще эксперт советует «обнулять» счет каждый день. Круглая сумма пусть остается на основном счету. А «мелочь» отправляется на накопительный.
Напомним, ранее инвестстратег призвал отказаться от доллара.