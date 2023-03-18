«Правильно распределяет финансы»: экономист рассказала, как стать богатым

Эксперт предупредила, что увеличение дохода не всегда улучшает качество жизни.

Оказалось, нужно уметь управлять финансовым потоком.

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Экономист призвала не рассчитывать на резкое увеличение доходов во время управления финансовым потоком. Для начала нужно понять, куда деньги укают на эмоциях. Лучше эти средства откладывать или инвестировать. Это 30% дохода.