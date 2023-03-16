«Для поддержания финансовой стабильности»: инвестстратег призвал отказаться от доллара

Эксперты рекомендуют присмотреться к другим иностранным валютам, а не к доллару.

Инвестстратег советует покупать китайский юань, а не американский доллар. В качестве причины эксперт вспомнил коллапс с Silicon Valley Bank и Signature Bank. Это привело к распродаже акций в банковском секторе. И теперь США вынуждены бороться с возросшей инфляцией.

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