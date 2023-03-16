«Зимой ситуация резко изменится»: пророк, предсказавший коронавирус, назвал, чем и когда завершится конфликт

Вот уже год Россия оказывается в центре внимания. Не утихают обсуждения конфликта, который возник внезапно. Индийский пророк Пунит Нахата рассказал, что ждет страну и чем завершится конфликт, который обсуждают во всем мире. Ранее провидец предсказал пандемию коронавируса. Это произошло в 2017 году.
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«До 2024 года события будут развиваться только в негативном направлении», — отметил пророк.
Однако, по его словам, улучшения будут летом 2023 года и даже, возможно, переговоры.
«Мир не наступит, но основы для него будут заложены. Зимой ситуация резко изменится», — приводит «Дзен» Пунита.
Он подчеркнул, что провел расчеты и с марта по июнь 2024 года будет найден компромисс. Пророк отметил, что именно после этого Россия сможет реализоваться наилучшим образом.