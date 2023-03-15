Катаклизмы и конфликты: Ванга точно предсказала, что произойдет в 2023 году

Ванга

Фото: Global Look Press

Болгарская ясновидящая в свое время предсказала много событий. Она видела и то, что произойдет совсем скоро.

Ванга умерла в 1996 году, но до сих пор о ней не умолкают разговоры. Болгарская ясновидящая увидела много событий, которые произошли. Ее считают одной из самых лучших предсказательниц. К ней съезжались со всех концов планеты, чтобы узнать, что будет в будущем. Ванга дала предсказания и на 2023 год, который оказался точным.

И теперь оказалось, на 2023 год ясновидящая предсказала много тревожных событий, которые повлияют на глобальные процессы в мире. Она увидела процессы, связанные с космосом. Одним из ярких пунктов стали предупреждения, что Земля сместится с орбиты. Это повлечет за собой изменения климата и даже поднятию уровня моря из-за таяния ледника.

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Также Ванга упоминала, что может произойти масштабная солнечная буря. Она считала, что это нанесет большой ущерб. Люди могут остаться без электричества и связи. 

Еще Ванга предсказывала, что народ станет зависим от виртуальной реальности. Она даже отметила, что настанет момент, когда многие перестанут различать явь и выдумку.

Провидица опасалась, что может произойти катастрофа. Вероятнее всего, что речь шла о конфликте Запада и Востока.

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