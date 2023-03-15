Важное заявление от Социального фонда России: коснется тех, кто получает выплаты из материнского капитала

Стало известно, какие изменения затронут родителей, которые получают средства из материального капитала.

С июня 2023 года будет единая дата доставки выплат на детей до трех лет. Пятого числа каждого месяца деньги будут поступать на счет.

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С июня этого года будут приходить выплаты за прошлый месяц. Сейчас деньги поступают за текущий месяц.

К слову, переход на единую дату произойдет автоматически. Уведомления придут уже в марте.