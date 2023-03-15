Почему массово закрываются пункты Wildberries: что происходит

В среду, 15 марта, многие сотрудники Wildberries объявили забастовку и закрыли пункты выдачи товаров. Причина — новая система штрафов, удерживающая до 100% платы за бракованный товар.

«Если Wildberries продолжит и дальше списывать 100% с сотрудников, то работать никто не будет, все точки закроются. Найти столько менеджеров на место ушедших нереально», — заявил менеджер Денис «Ленте.ру».

Денис подчеркнул, что ему назначили штраф в размере 180 тысяч рублей.

При этом официально компания Wildberries пока не дала комментарий по сложившейся ситуации. Некоторые пункты в среду продолжили работу.

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