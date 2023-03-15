Успех в любви и финансах: таролог Саона назвала знаки зодиака, у которых начнется белая полоса в жизни

Конец марта станет удачным для Львов. Собственно удача будет благоволить им и добрую половину апреля. Фортуна коснется финансовых вопросов. Может быть премия на работе, повышение зарплаты или продвижение по карьерной лестницы. Велик шанс выиграть в лотерею или получить наследство.

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Также в конце марта стоит настроиться на удачу Овнам. Их ждёт ошеломительный любовный успех. Это могут быть многочисленные романы или долгожданные постоянные отношения с той единственной второй половинкой. Все зависит о желания самого Овна, ведь в это время удача будет прислушиваться к его хотелкам и исполнять.

Стрелец также рискует пустить стрелу в самое сердце фортуны. Весна в принципе удачливое время для Стрельцов, и конец марта начнёт его готовить в урожайному периоду. В конце марта будут случаться небольшие сюрпризы, а в конце весны нужно буть готовыми к грандиозному финалу. Работа, над которое было поделано столько трудов, принесет уважение, славу и богатство.

Справка Teleprogramma.pro:

Саона – таролог, потомственная ведунья арабского происхождения. Занимается не только гаданием на картах таро, но и на старинных книгах.