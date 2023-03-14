«Покой будет только сниться»: астролог рассчитала дату окончания конфликта и будущее России на 20 лет

В последнее время настал период, когда чувствуется напряжение в воздухе. Россия переживает санкции, непростую экономическую ситуацию. Многие ждут, когда снова наступит мир и все беды закончатся. Астролог Светлана Astrocare дала свой прогноз на 20 лет для России и затронула тему конфликта.
«До мая 2023 года аспекты влияют на мир напряженно. С июня 2023 года по июнь 2024 будет временное улучшение. Так сказать период передышки. С июля 2024 года по февраль 2026 вернутся напряженные аспекты. Время будет смутное», – рассказала эксперт.
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Но также Светлана отметила, что будут и светлые полосы. Она считает, что с марта 2026 года до апреля 2028 года будет позитивная динамика. Затем снова будет смешанный период, а в 2029-2031 годы – снова будет сложное время.
«России покой будет только сниться. Но если мы с вами проведем анализ исторических событий прошлых лет, то мы поймем, что Россия считанные годы жила в исключительно стабильном положении», – дала оценку астролог, пишет портал ftimes.ru.