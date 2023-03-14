«Покой будет только сниться»: астролог рассчитала дату окончания конфликта и будущее России на 20 лет

«До мая 2023 года аспекты влияют на мир напряженно. С июня 2023 года по июнь 2024 будет временное улучшение. Так сказать период передышки. С июля 2024 года по февраль 2026 вернутся напряженные аспекты. Время будет смутное», – рассказала эксперт.

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Но также Светлана отметила, что будут и светлые полосы. Она считает, что с марта 2026 года до апреля 2028 года будет позитивная динамика. Затем снова будет смешанный период, а в 2029-2031 годы – снова будет сложное время.