Без аспирина и сахара: как сохранить букет в вазе на долгое время

Стало известно, как спасти цветы в вазе.

Отметим, продлить жизнь цветочному букету можно с помощью ложки натурального меда. При этом эксперты напоминают, что не стоит рассчитывать на срок в несколько недель.

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