Без аспирина и сахара: как сохранить букет в вазе на долгое время

Стало известно, как спасти цветы в вазе.
Отметим, продлить жизнь цветочному букету можно с помощью ложки натурального меда. При этом эксперты напоминают, что не стоит рассчитывать на срок в несколько недель.
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«Речь идет о натуральном меде, который давно уже облюбовали садоводы и цветоводы и используют его как укоренитель и стимулятор роста», – отметили в belnovosti.by.
Еще рекомендуется чаще менять воду в вазе и регулярно обновлять срезы на стебле.
Напомним, ранее названы советы по выбору живых цветов перед 8 Марта.