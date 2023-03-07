«Обратите внимание на стебель»: названы советы по выбору живых цветов перед 8 Марта

Стало известно, на что обратить внимание при покупке цветов.

В предверии Международного женского дня эксперты рассказали россиянам, как правильно выбирать букеты из живых цветов.

«Обратите внимание на стебель. Он не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком свежести при покупке цветов является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа», – отметили специалисты.

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