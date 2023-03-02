Отличная альтернатива: фитнес-тренер назвала достойную замену утренней зарядке

Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала, чем можно заменить ежедневную зарядку по утрам. Вместо стандартных упражнений можно ходить по лестнице.
Если у человека нет необходимой физической подготовки, то ему стоит начать с пеших прогулок, поднимаясь на один-два этажа вверх. При этом передвигаться по лестнице необходимо в спокойном темпе без тяжестей в руках. Ходьба по лестнице, как отметила специалист, равнозначна кардиотренировке, пишет «Спорт-Экспресс».
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На ступеньку нужно наступать всей стопой. Так человек минимизирует риск получения травм. Также нужно следить за дыханием и сохранять умеренный темп. Не следует бежать по лестнице, прыгать через ступеньки или резко останавливаться. Важным моментом будет подбор удобной обуви для подобной тренировки.
По мере улучшения физических качеств вполне можно добавить другие занятия — фитнес, плавание, бег, заключила фитнес-тренер.