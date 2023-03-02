Отличная альтернатива: фитнес-тренер назвала достойную замену утренней зарядке

На ступеньку нужно наступать всей стопой. Так человек минимизирует риск получения травм. Также нужно следить за дыханием и сохранять умеренный темп. Не следует бежать по лестнице, прыгать через ступеньки или резко останавливаться. Важным моментом будет подбор удобной обуви для подобной тренировки.

По мере улучшения физических качеств вполне можно добавить другие занятия — фитнес, плавание, бег, заключила фитнес-тренер.