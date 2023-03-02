Назад в 1990-е: Рогов назвал главные вернувшиеся в моду тренды

Знаменитый стилист Александр Рогов рассказал россиянкам про вернувшиеся в моду тренды 1990-х годов.
Популярными вновь стали такие вещи, как мужской костюм с галстуком и платье, надетое на маленькую футболку. На пике моды сейчас кружевные чулки, банданы и оверсайз-джинсовки. Также эксперт в своем Telegram-канале посоветовал россиянкам носить одежду из потертой кожи и сочетание кожи различных цветов.
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Стилист в качестве наглядного примера опубликовал фото знаменитостей из указанного временного периода. Среди них голливудская актриса Джулия Робертс в объемных пиджаке и брюках, звезда фильмов Дрю Бэрримор в джинсовке свободного кроя, модель Кейт Мосс в куртке из потертой кожи и актриса Анджелина Джоли в черных кружевных чулках и кожаной куртке.