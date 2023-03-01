Какие режимы стирки нельзя включать на машинке: созданы во вред

Каждый год производители техники совершенствуют свои механизмы, выпуская более хитрые и более дорогие наименования. Чаще всего — это всего лишь маркетинговая стратегия для привлечения новых покупателей, ведь так быстро нельзя придумывать что-то новое, да и нужно ли оно?

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Вспомните, сколько режимов было на советских машинках, и они отлично справлялись со своей задачей, работая верой и правдой на своих владельцев.

Сейчас на современных стиральных машинках есть множество лишних функций, которые не только не помогают людям, но вредят им, например, затрачивая лишнюю электроэнергию, а значит, высасывая из людей денежки.

Так режим «ручной стирки» тратит слишком много электричества, хотя те же деликатные вещи можно постирать на режиме «синтетики», установив 30 градусов.

Режим «черных вещей» тоже бесполезен и энергозатратен. Выбирайте все ту же синтетику и 30 градусов. А если на ткани остается порошок, просто дополнительно прополаскайте ее.

Режим «легкой глажки» убирает из цикла отжим, из-за чего вещи все равно остаются мятыми, а вот порошок плохо вымывается из ткани.

Режим «автоматической сушки» много берет энергии, но ни разу не просушил вещи до конца и качественно, лучше просто развесить их.

Источник: belnovosti.by.