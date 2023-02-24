Ozon назвал известный далеко не всем способ получить персональную скидку на товары

Стало известно, что пользователи площадки Ozon могут получать скидки без акций.

Оказалось, чтобы отдать меньше денег за покупки, достаточно просто попросить сбросить цену.

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Необходимо нажать кнопку «хочу скидку», а далее стоит указать желаемую цену. После этого продавец рассмотрит заявку в течение 48 часов.

Если продавец одобрит скидку, покупателю на электронную почту придет письмо. Также будет отправлено уведомление на мобильный номер.