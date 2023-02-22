Доллар упал, но это временно: какой финт проделает валюта США летом

Доллар 22 февраля на валютных торгах Мосбиржи снизился в цене до уровня до 74,97 рубля. Аналитики при этом увереннее заговорили о дефолте в Америке и наступающем экономическом кризисе.

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Происходит это на фоне допечатывания долларов без особых на то оснований, а также в ожидании публикации протокола февральского заседания Федеральной резервной системы.

Валютный рынок замер. Однако в Америке многие уверены в обратном: доллар будет жить и летом даже повысит свой курс, ослабив рубль.

Они ссылаются на то, что Федрезерв сохранит свою кампанию по повышению ключевых ставок. До этого, скорее всего, мы будем наблюдать серьезную волатильность на финрынке.

Источник: 1prime.ru.