Обман на маркетплейсах: раскрыта новая мошенническая схема, будьте бдительны!

Мошенничество в Интернете процветает, и аферисты уже добрались до популярных маркетплейсов. Покупателей предупреждают: схема уже раскрыта, важно теперь проявлять бдительность и быть предельно аккуратными, чтобы не лишиться денег.

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Как рассказала аналитик группы анализа внешних цифровых рисков компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Бакулина, речь идет о кибермошенничестве. Аферисты маскируются под обычных покупателей и пишут в отзывах о популярных товарах о том, что, мол, эту же вещь нашли дешевле, оставляют ссылку. Тут-то и попадаются простые люди.

«Обрадованная жертва переходит по ссылке и попадает на фейковый сайт-конкурент, где пестрят скидочные баннеры», - подчеркивает эксперт.

Пользователь находит нужный ему товар, который действительно может стоить значительно дешево, оформляет покупку, оплачивает ее. И остается без товара и без денег.

Эксперт советует не переходить на сторонние ресурсы, обещающие скидки. Это может быть обманом. «Обязательно нужно проверять, что именно написано в адресной строке, ведь фишинговые сайты очень часто используют похожие имена доменов», - отмечает специалист.

По материалам сайта "Прайм"