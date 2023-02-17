Названы знаки зодиака, которых ценят на работе: их всего пять

Все чаще при приеме на работу специалисты по кадрам спрашивают знак зодиака соискателя. Это не блажь, как может показаться, а предосторожность. Потому что выявлено всего 5 представителей зодиакального круга, которых ценят на работе и с которыми по-настоящему приятно быть коллегами.

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Овны – прирожденные лидеры, поэтому готовы ринуться с головой в новое и неизвестное. И желательно, в первых рядах. Они напористы, инициативны в работе, быстро показывают результат.

Тельцы – тоже отличные работники и замечательные коллеги. Они стрессоустойчивы, старательны, уверенны в своих действиях.

Девы тоже снискали статус идеальных работников. Ведь никто другой не отличается такой педантичностью, пунктуальностью в делах и внимательностью.

Весы результативны, преданны делу и всегда поддерживают рабочий темп. Рядом с ними комфортно работается еще и потому, что они задают хороший настрой в коллективе.

Козероги просто не могут без любимого дела, это для них культ. Благодаря трудолюбию этот знак зодиака может быстро сплотить вокруг себя единомышленников и повысить их эффективность.

По материалам сайта Pensnews