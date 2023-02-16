Будет как орех: фитнес-тренер перечислил лучшие упражнения для ягодиц

Фитнес-тренер Робби Вайлд Хадсон перечислил лучшие упражнения для ягодиц. В первую очередь, самым эффектным станет выполнение ягодичного мостика.
Итак, нужно лечь на пол, а затем, сжимая ягодицы, оторвать таз от пола и полностью разогнуться в тазобедренном суставе. После этого нужно медленно и без резких движений опуститься обратно и повторить еще несколько раз, сообщает портал Boxrox.com.
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Тренер рассказал о пользе болгарских выпадов. Для их выполнения нужно присесть на одной ноге, поставив вторую на возвышение позади тела, например, на лавку или степ-платформу. Далее нужно делать приседания, при этом держа спину прямо, не сгибаясь.