Многие смогут сэкономить: россиянам рассказали об изменении квартплаты с 1 марта

По словам специалиста, теперь оплачивать ОДН придется на основе фактического потребления при наличии счетчика. А вот если его нет, то суммы будут начисляться, исходя из измененных нормативов.

«Данная новация в оплате услуг ЖКХ ожидаема, как это было с оплатой за коммунальные услуги по квартирам (переход на поквартирные счетчики. — Прим. ред.)», — рассказала Лебединская, пишет «Праймом».

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Эксперт подчеркнула, что платежи станут больше у тех, кто до сих пор рассчитывался по общедомовым счетчикам, исходя из нормативов. А вот те россияне, которые платили по расчету, даже смогут сэкономить. А также суммы станут меньше для тех, кто живет в старом жилищном фонде: новые дома сейчас сдаются с предустановленными автоматизированными узлами учета.