Ужасная погода с гололедом и морозами: в Москве объявили «желтый» уровень опасности

В Москве этой зимой очень переменчивая погода. В январе были сильные морозы, а также снегопады. Но потом настало потепление. Не обошлось без ледяных дождей. А вот теперь синоптики предупредили, что в столице существественно похолодает. До 10 февраля в Москве будет царить ужасная погода. Об этом говорится в заявлении Гидрометцентра России.
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Объявлен «желтый» уровень опасности. Эксперты рассказали, что жителям столицы нужно быть осторожнее. В городе ожидается ветер и морозы до -12 градусов. Также нужно предусмотреть, при выходе на улицу, что образуется гололедица, пишет «Вечерняя Москва».
А вот работник центра погоды «Фобос» Михаил Леус пояснил, что морозы покинут столичный регион в четверг, 9 февраля. После этого в Москву придет оттепель.