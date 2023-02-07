Банковские переводы будут полностью блокироваться: Центробанк объявил о новом правиле

Центральный банк России готов ввести новое правило, касающееся переводов денег на счета. В первую очередь мера нацелена на борьбу с мошенниками.
Правило касается подозрительных транзакций. Чтобы их не случилось, держателям карт переводы будут полностью блокироваться на два дня.
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Заместитель председателя Центробанка России Герман Зубарев подчеркнул, что новое правило нужно, чтобы у гражданина было время осмыслить ситуацию. Зачастую люди не сразу осознают, что находятся под влиянием мошенников, которые под различными предлогами выманивают деньги, и спонтанно делают переводы.
По материалам vnimanie.pro.