Два вопроса, которые нельзя задавать женщине: мужчины услышат только вранье

Психологи назвали две темы, которые мужчины никогда не должны поднимать в разговоре с женщинами. Они все равно не услышат в ответ правду, но могут спровоцировать даму сердца на вранье или негативное молчание. Так что лучше проявить терпение и обойтись без них.

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Во-первых, женщина никогда не ответит честно на вопрос о количестве половых партнеров у нее, особенно если ей давно перевалило за 30-40. У каждого своя история, а эту дамы стараются хранить в секрете.

Во-вторых, мужчинам не нужно интересоваться у своих партнерш, насколько их устроила интимная близость с ними. Мудрая женщина не станет честно критиковать своего возлюбленного. Ну а если станет, понравится ли это мужчине?

Источник: dzen.ru/sokolovskiy