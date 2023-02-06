В опасности Камчатка, Алтай и Урал: сейсмолог объяснил, где еще может произойти землетрясение

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По словам эксперта, сейсмической опасности могут быть подвержены в большей степени такие регионы, как Дальний Восток, горы Алтая, Саяны, Урал.

«В первую очередь это Камчатка и Курильские острова, Дальний Восток. Дальше — к Западу — Байкальская рифтовая зона, Алтай и Саяны. Ну, и южные оконечности Урала, но там слабая сейсмичность», — рассказал он, пишет ОСН.

А также Завьялов добавил, что колебания земли могут произойти и на Северном Кавказе.